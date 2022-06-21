"Ситуація виходить з-під контролю": восени на РФ можуть чекати події, аналогічні з переворотом 1917 року, - російський політолог
Оточення Путіна чекає на його відхід і складає коаліції, населення озлоблено, а частина із 300 тис. воюючих в Україні вертає з війни зі злістю, бойовим досвідом та зброєю
Про те, які в Росії панують настрої, розповів російський історик, політичний аналітик та громадський діяч Валерій Соловей в інтерв'ю каналу "Ходорковський. Live".
"Все почало рухатися, ситуація виходить з-під контролю», - зазначив вчений.
Нагромадилося дуже багато не просто роздратування, а соціальної ненависті, причому з'явилися люди зі зброєю.
"Цунамі розпочнеться восени. Тут доречна аналогія із 1917 роком, — вважає Соловей. — Частина із 300 тис. воюючих в Україні повернеться зі зброєю та бойовим досвідом, і зі злістю".
Найближче оточення Путіна – Патрушев, Кирієнко, Мішустін, Собянін – розуміють, що вождеві скоро доведеться йти.
"Відкриється простір для конкуренції, можливо, вже восени. Сама влада веде країну до політичної кризи", - резюмує експерт.
- Демонстрацією нікчемності Росії у теперішній ситуації став Міжнародний економічний форум у Петербурзі, який завжди був "фішкою" Путіна. Цьогоріч він зібрав хіба терористів з Талібану та "ЛДНР". З найвищих осіб був хіба президент Казахстану, та й той в лице Путіну відмовився підтримувати його політику.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе