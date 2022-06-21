Про те, які в Росії панують настрої, розповів російський історик, політичний аналітик та громадський діяч Валерій Соловей в інтерв'ю каналу "Ходорковський. Live".

"Все почало рухатися, ситуація виходить з-під контролю», - зазначив вчений.

Нагромадилося дуже багато не просто роздратування, а соціальної ненависті, причому з'явилися люди зі зброєю.

"Цунамі розпочнеться восени. Тут доречна аналогія із 1917 роком, — вважає Соловей. — Частина із 300 тис. воюючих в Україні повернеться зі зброєю та бойовим досвідом, і зі злістю".

Найближче оточення Путіна – Патрушев, Кирієнко, Мішустін, Собянін – розуміють, що вождеві скоро доведеться йти.

"Відкриється простір для конкуренції, можливо, вже восени. Сама влада веде країну до політичної кризи", - резюмує експерт.

Демонстрацією нікчемності Росії у теперішній ситуації став Міжнародний економічний форум у Петербурзі, який завжди був "фішкою" Путіна. Цьогоріч він зібрав хіба терористів з Талібану та "ЛДНР". З найвищих осіб був хіба президент Казахстану, та й той в лице Путіну відмовився підтримувати його політику.

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