Жодна країна СНД і ОДКБ не хоче брати участь у злочинах Росії, - Офіс президента про заяву Токаєва щодо "Л/ДНР"

Про це радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Жодна країна СНД/ОДКБ не хоче брати участі в російських злочинах. Єдиним союзником Кремля на політичній мапі залишилася Сирія. Путін хотів зробити з Росії могутню країну, а зробив нерукоподаваного вигнанця", - зазначив він.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не визнає "Л/ДНР" на економічному форумі у Санкт-Петербурзі на одній сцені з Володимиром Путіним.