Жодна країна СНД і ОДКБ не хоче брати участь у злочинах Росії, - Офіс президента про заяву Токаєва щодо "Л/ДНР"
В Офісі президента України відреагували на заяву президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва щодо невизнання терористичних організацій "Л/ДНР" окремими державами
Про це радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.
"Жодна країна СНД/ОДКБ не хоче брати участі в російських злочинах. Єдиним союзником Кремля на політичній мапі залишилася Сирія. Путін хотів зробити з Росії могутню країну, а зробив нерукоподаваного вигнанця", - зазначив він.
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Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не визнає "Л/ДНР" на економічному форумі у Санкт-Петербурзі на одній сцені з Володимиром Путіним.
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