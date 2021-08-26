Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС залишається критичною, - Укренерго

Про це йдеться в огляді Укренерго.



"Ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС не змінюється та залишається критичною. Станом на ранок 25 серпня на складах ТЕС знаходиться 750 тис. тонн вугілля, що на 1,7% менше, ніж на початок попереднього тижня", - йдеться в огляді.



Водночас, зазначається, що запаси газового вугілля збільшилися у порівнянні з початком попереднього тижня на 2,2% до 501 тис. тонн, що є наслідком зменшення виробництва електроенергії на ТЕС впродовж вихідних днів. У результаті за останні три дні запаси газового вугілля збільшилися на 33,2 тис. тонн.



В Укренерго додали, що обсяг антрацитового вугілля у порівнянні з початком попереднього тижня зменшився на 8,8% до 249 тис. тонн.



Крім того, за даними Укренерго, на складах ТЕЦ знаходиться в два рази менше вугілля, ніж має бути на 25 серпня. Зокрема, газового вугілля накопичено у 2,3 рази менше відповідно до графіка, тоді як антрацитового - в 1,5 разів.



За інформацією Укренерго, станом на 25 серпня на складах ТЕЦ знаходиться 168 тис. тонн вугілля, що на 9,9% менше минулого тижня.

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