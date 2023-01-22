Національне антикорупційне бюро затримало на хабарі у 400 тисяч доларів в.о. Міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського.

Справа проти Слуги народу порушена 26 вересня 2022 року.

Це найбільший за посадою державний службовець, затриманий на хабарі під час виконання обов’язків за часи незалежності України.

Лозинський вважається наближеною особою до прем’єр-міністра України Шмигаля, через якого можна владнати деякі особисті питання з головою уряду.

Починається один з найбільших корупційних скандалів в історії української влади, оскільки такий ганебний та цинічний злочин має викликати відставку чинного уряду

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Починається один з найбільших корупційних скандалів в історії української влади, оскільки такий ганебний та цинічний злочин має викликати відставку чинного уряду.

Якщо не буде негайних дій уряду та президента, який цей уряд підбирав, якщо партія Слуга народу не засудить дії свого представника, це може суттєво підірвати довіру до нашої держави та влади під час війни, та під час отримання великих траншів міжнародних партнерів. Можуть бути призупинені багато міжнародних траншів, які йдуть саме на Мінрегіон, тому діяти держава має негайно.

Верховна Рада має розглянути це питання на позачерговому засіданні та визначити долю уряду, в якому керують хабарники.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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