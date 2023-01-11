Про це Рибка повідомив у Instagram.

Він оголосив, що домовився про співпрацю зі "Львовом", до якого перейшов з харківського "Металіста".

35-річний Олександр Рибка також виступав за київські "Динамо" та "Оболонь", донецький "Шахтар" і турецькі "Карабюкспор" й "Афжет Афьонспор", азербайджанський "Сабаїл" та латвійські "Лієпаю".

У 2012 році Рибку дискваліфікували на два роки за вживання заборонених препаратів.

В активі голкіпера 2 матчі у складі збірної України.

"Львів" пішов на зимову перерву в чемпіонаті України на останньому, 16-му місці, в турнірній таблиці.

У травні 2021 року Олександр Рибка став гравцем харківського "Металіста".

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