"Сказати, що ми стривожені - нічого не сказати": Джапарова в ООН закликала тиснути на РФ за фактичний аншлюс Білорусі і перетворення її на військову базу

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.



Захід ініціювали члени Ради Безпеки ООН: Естонія, Велика Британія, Ірландія, Норвегія, США і Франція. Співорганізаторами виступили Україна, Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Ісландія, Італія, Канада, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Німеччина, Нідерланди, Північна Македонія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Хорватія, Чехія та Японія.



Джапарова наголосила, що Україна прагне розвивати добросусідські відносини з Білоруссю як незалежною, суверенною та процвітаючою країною з демократичними цінностями та основними свободами.



"На жаль, сьогодні Білорусь все далі віддаляється від цієї мети", - сказала Джапарова.



Перша заступниця голови МЗС України заявила, що путінська Росія здійснює всебічне поглинання і позбавлення Білорусі суверенітету - фактично аншлюс Білорусі та перетворення її на нову військову базу для дестабілізації в Європі.



Джапарова також акцентувала увагу на порушення прав людини і політичні репресії у Білорусі, які лише посилюються.



"Сказати, що ми стривожені – це нічого не сказати. Жертвами цих репресій стали і громадяни України. Ми продовжимо наші зусилля щодо звільнення незаконно утримуваних наших співвітчизників та захисту їхніх прав", - сказала Джапарова.



Крім того, українська дипломатка зазначила, що Росія використовує Білорусь як плацдарм для маніпуляцій міграційними потоками, які скеровує на Польщу і Литву.



"Саме тому, на наше переконання, Захід має посилити тиск на Росію за її дії щодо Білорусі", - сказала Джапарова.



Дипломатка наголосила, що для України та усієї Європи вкрай важливо, щоб Білорусь залишалася суверенною і незалежною країною, а подальша інтеграція з РФ не призвела до появи на кордонах України і Євросоюзу нових загроз.



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