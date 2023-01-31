"Скільки будете ігнорувати небезпеку?": мер Бахмута знову закликав мешканців евакуюватися
Мер Бахмута Олексій Рева знову закликав місцевих мешканців, яких залишилося у місті близько 6,5 тис., евакуюватися та не ігнорувати небезпеку
Про це він повідомив у facebook, дорікнувши всім, кого доводиться досі просити виїхати з постійно обстрілюваного міста.
"Умовляння не діють... У Бахмуті залишається близько 6,5 тисяч жителів. Місто перебуває під постійними ворожими обстрілами. Ворог не шкодує нікого! Скільки будете ігнорувати небезпеку?! Евакуюйтеся!!! Збережіть найдорожче - життя! Що може бути ціннішим?", - написав Рева.
- Удень 31 січня російські окупанти обстріляли з артилерії Бахмут Донецької області. Унаслідок цього двоє людей загинуло - чоловік та неповнолітній хлопець.
- Також 31 січня стало відомо, що ЗСУ роблять все, аби не дати росіянам перекрити трасу, через яку йде забезпечення українських військових у Бахмуті.
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