"Скільки будете ігнорувати небезпеку?": мер Бахмута знову закликав мешканців евакуюватися

Про це він повідомив у facebook, дорікнувши всім, кого доводиться досі просити виїхати з постійно обстрілюваного міста.

"Умовляння не діють... У Бахмуті залишається близько 6,5 тисяч жителів. Місто перебуває під постійними ворожими обстрілами. Ворог не шкодує нікого! Скільки будете ігнорувати небезпеку?! Евакуюйтеся!!! Збережіть найдорожче - життя! Що може бути ціннішим?", - написав Рева.

Удень 31 січня російські окупанти обстріляли з артилерії Бахмут Донецької області. Унаслідок цього двоє людей загинуло - чоловік та неповнолітній хлопець.

Також 31 січня стало відомо, що ЗСУ роблять все, аби не дати росіянам перекрити трасу, через яку йде забезпечення українських військових у Бахмуті.