Дух епохи і Арестович
Скільки часу варити яйце? Народні секрети
Варені курячі яйця - це доступний і корисний продукт. Його люблять багато людей як у простому вигляді, так і у вигляді добавки до салатів чи різних інших страв. Здавалося б, що може бути складного в тому, щоб зварити куряче яйце? Проте в кожному приготуванні їжі є свої маленькі секрети
Коротка інструкція з приготування яєць:
- яйця "на круто" варять рівно 10 хв. з моменту закипання, закладаючи їх у холодну воду
- "не круті" яйця варять 5 хв. (будуть трішки недоварені)
Простий спосіб варіння яєць у каструлі:
- добре миємо курячі яйця перед варінням
- у кастрюлю наливаємо холодну воду
- викладаємо курячі яйця в каструлю з холодною водою
- у процесі приготування яйця повинні бути повністю вкриті водою
- ставимо каструлю на вогонь
- варимо 10 хв. (або 5 хв.)
- заливаємо яйця холодною водою
- розбиваємо яєчну шкаралупу за допомогою ложки
- очищаємо яйця від шкаралупи
- подаємо до столу або використовуємо в стравах.
Готуємо яйця в мультиварці:
- не круті (рідкі) яйця потрібно варити 5 хв.
- на круто – 12 хв.
Готуємо яйця у мікрохвильовій печі:
- кладемо яйця в кухоль
- наповнюємо його водою
- додаємо чайну ложку солі
- ставимо в мікрохвильову піч на 10 хв. при потужності 60% (приблизно 500 Вт).
Варимо яйця в пароварці:
- курячі яйця в пароварці варити потрібно круто 18 хв.
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