Скільки діятимуть COVID-сертифікати і коли потрібно буде їх оновлювати: роз’яснення МОЗ

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він зазначив, що повністю вакциновані українці можуть отримати COVID-сертифікат, який засвідчує проходження базового курсу щеплення.

Проте, згодом, документ необхідно буде змінювати на новий - це стосується і внутрішнього, і міжнародного сертифіката.

"Внутрішній сертифікат поки видається на півроку. Через півроку треба буде відмовитися від нього і завантажити новий. Таким чином і міжнародний, і внутрішній сертифікати будуть видаватися на 1 рік з моменту завершення курсу щеплення", - наголосив Кузін.

Нагадаємо, українцям для внутрішнього використання видаватимуть "зелений" і "жовтий" сертифікати вакцинації від COVID-19.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb