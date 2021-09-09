Скільки діятимуть COVID-сертифікати і коли потрібно буде їх оновлювати: роз’яснення МОЗ
Внутрішній і міжнародний сертифікати про проходження вакцинації від коронавірусу видаватимуть на рік
Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Він зазначив, що повністю вакциновані українці можуть отримати COVID-сертифікат, який засвідчує проходження базового курсу щеплення.
Проте, згодом, документ необхідно буде змінювати на новий - це стосується і внутрішнього, і міжнародного сертифіката.
"Внутрішній сертифікат поки видається на півроку. Через півроку треба буде відмовитися від нього і завантажити новий. Таким чином і міжнародний, і внутрішній сертифікати будуть видаватися на 1 рік з моменту завершення курсу щеплення", - наголосив Кузін.
- Нагадаємо, українцям для внутрішнього використання видаватимуть "зелений" і "жовтий" сертифікати вакцинації від COVID-19.
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