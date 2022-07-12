Про це інформує радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в етері Еспресо TV.



"Брешуть і не можуть визначитись у своїй брехні. Пишуть, що наші влучили то в ГЕС, то в лікарню і житлові будинки, то в центр російської гуманітарної допомоги і найбільш мене повеселило, що було попадання в склади селітри, які належать… мені", - розповів Хлань.



За його словами, у знищеному складі, який знаходився у промисловій зоні далеко від цивільних обʼєктів, було понад 1000 тонн боєприпасів та близько 50 бензовозів.



"До речі, боєприпаси детонують досі, а коментатори в російських пабліках починають щось підозрювати про "вторую" армію", - додає радник очільника ОВА.

Нагадаємо, ввечері 11 липня українські військові знищили російський склад боєприпасів у Новій Каховці на Херсонщині

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