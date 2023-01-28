Складний період може тривати і 3 місяці, але перелом війни вже настав, - Данілов

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

"На жаль, сьогодні сказати точну дату, що це (перемога – ред.) буде завтра або післязавтра, я не можу. Попереду ще складна, тяжка робота на фронті, на великій відстані фронту – більше ніж дві тисячі кілометрів. Маємо розуміння, що ми мусимо почистити всю нашу державу, включно з Кримом, від тієї мерзоти, яка сюди приперлася. Це важка робота. І якщо хтось каже, що це можна зробити за тиждень, за два – я не є таким оптимістичним. Я розумію, що в цьому році нас чекає дуже багато роботи", - сказав він.

Данілов наголосив, що перелом у війні вже пройдений.

"Так, буде складно, нам не можна розслаблятися, але, повірте, все буде. Давайте почекаємо… Складний період зараз буде щонайменше місяць-півтора-два, а може, і три. Нам треба пройти цей складний шлях", – заявив секретар РНБО.

Раніше Данілов заявив, що протягом 2023 року противник спробує прорвати фронт й оточити захисників України, а також не відмовиться від спроби узяти українську столицю.

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