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Скоригували графік постачання зброї: Зеленський повернувся в Київ і провів ставку

16 травня, 2023 вiвторок
12:45
Війна з Росією Володимир Зеленський

16 травня президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача, на ній заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад

Про це він написав у Telegram.

"Перша справа після повернення до Києва – Ставка. Заслухав керівників ОСУВів про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на засіданні розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок.

"Скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів. Їхній розподіл по бойових частинах та резервах. Заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад", - повідомив Зеленський.

Володимир Зеленський
Військові новини
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