Про це він написав у Telegram.

"Перша справа після повернення до Києва – Ставка. Заслухав керівників ОСУВів про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на засіданні розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок.

"Скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів. Їхній розподіл по бойових частинах та резервах. Заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад", - повідомив Зеленський.