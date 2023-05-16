Скоригували графік постачання зброї: Зеленський повернувся в Київ і провів ставку
16 травня президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача, на ній заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад
Про це він написав у Telegram.
"Перша справа після повернення до Києва – Ставка. Заслухав керівників ОСУВів про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на засіданні розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок.
"Скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів. Їхній розподіл по бойових частинах та резервах. Заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад", - повідомив Зеленський.
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