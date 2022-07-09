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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Скоро ворогу доведеться попрощатися з тактикою вогневого валу, - військовий експерт Киричевський
Ексклюзив

Скоро ворогу доведеться попрощатися з тактикою вогневого валу, - військовий експерт Киричевський

9 липня, 2022 субота
21:38
війна з Росією окупанти гармата

Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що робота HIMARS починає вимотувати росіян по нестачі боєкомплектів та наближає до такого феномену як снарядний голод, про який поки зарано говорити, але ще два-три тижні такої роботи по ворожих тилах і противнику буде складно забезпечувати свої наступальні дії

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо почнемо зі східного напрямку у загальних рисах, то сьогоднішній день, 9 липня, значний, тому що на ранок наші війська змогли відбити атаки окупантів відразу на декількох напрямках, у тому числі й Бахмутському. Відбувся сам факт того, що динаміка подій стає позитивною, навіть, якщо росіяни намагаються на сході України нав'язати формат бойових дій і роблять спроби наступати відразу у декількох напрямках", - розповів військовий експерт.

Іван Киричевський припустив, що російський генералітет заїла фрустрація, що одне місто вони брали три місяці, тому вирішили одразу на три напрямки націлитися, тобто на Бахмут, Краматорськ та Слов'янськ.

"Але якщо наші війська змогли відбити атаки росіян на трьох напрямках, відповідно, динаміка позитивна. Можливо, ця лінія міст на Донбасі стане межею, яку російська армія не просто не зможе перейти, а й остаточно вимотається. І це буде саме той рубіж, від якого українські війська зможуть перейти через якийсь час у контрнаступ", - підкреслив Киричевський.

Військовий експерт зауважив на ефективній роботі вже наших HIMARS по тилах противника.

"Така робота HIMARS почитає вимотувати росіян по нестачі боєкомплектів та наближає до такого феномену як снарядний голод. Хоча звісно поки зарано про це говорити, але ще  два-три тижні такої роботи по тилах ворога, і скоро росіянам доведеться попрощатися зі своєю тактикою вогневого валу для забезпечення своїх наступальних дій. А далі подивимося, як вони себе покажуть у рівних умовах", - підсумував Киричевський.

  • 2 липня Міноборони США підкреслило, що ЗСУ вправно використовують HIMARS, щоб вражати командні пункти росіян
  • 7 липня Запорізька ОВА повідомила, що у Запорізькій області російські окупанти тікають зі своїх постів і складів після ударів з HIMARS. Шукати 30 дезертирів приїхала ФСБ
  • 8 липня стало відомо, що ще чотири HIMARS Україна отримає від США  у новому пакеті допомоги

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Краматорськ
Слов'янськ
Бахмут
HIMARS
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