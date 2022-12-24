Скульптури засновників Києва перевдягли у "янголів" із ЗСУ, МВС та комунальників
Скульптор Володимир Журавель прикрасив скульптури янголів пов’язками на руках із написом важливих служб, які сьогодні захищають країну на всіх фронтах
Про це стало відомо з його facebook-сторінки.
"Світло обов’язково переможе! Дорогі наші захисники і захисниці, енергетики і комунальники, правохоронці і рятувальники, медики і волонтери, дякуємо вам! Ви наші герої! Ви наші янголи! Низький вам уклін! Вітаємо з прийдешнім Різдвом Христовим і Новим роком! Слава Ісусу Христу! Слава Україні!", - йдеться у дописі.
- Раніше повідомлялося, що музикант Юрій Журавель випустить книгу з карикатурами про російсько-українську війну.
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