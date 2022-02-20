Слідчий комітет РФ відкрив "справу" через нібито загибель мирних жителів на окупованій Луганщині

Про це повідомляє сайт Слідчого комітету РФ.

Бастрикін наказав провести ретельне та всебічне розслідування всіх обставин і "зафіксувати докази злочинів ЗСУ на території Донбасу".

СК не уточнює, чому відомство вирішило зайнятися розслідуванням інцидентів, що сталися за межами Росії.

Вранці 20 лютого представники російської окупаційної влади в ОРЛО заявили, що українські військові здійснили спробу атакувати позиції біля села Піонерське, внаслідок чого нібито було зруйновано п'ять житлових будинків та загинуло двоє людей.

Нагадаємо, 18 лютого ватажки "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb