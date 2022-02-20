Слідчий комітет РФ відкрив "справу" через нібито загибель мирних жителів на окупованій Луганщині
Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальні справи через нібито загибель мирних жителів, в яких окупанти звинувачують ЗСУ
Про це повідомляє сайт Слідчого комітету РФ.
Бастрикін наказав провести ретельне та всебічне розслідування всіх обставин і "зафіксувати докази злочинів ЗСУ на території Донбасу".
СК не уточнює, чому відомство вирішило зайнятися розслідуванням інцидентів, що сталися за межами Росії.
Вранці 20 лютого представники російської окупаційної влади в ОРЛО заявили, що українські військові здійснили спробу атакувати позиції біля села Піонерське, внаслідок чого нібито було зруйновано п'ять житлових будинків та загинуло двоє людей.
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Нагадаємо, 18 лютого ватажки "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії.
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