Слідом за Шредером Роснєфть залишила ексочільниця МЗС Австрії, яка запам'яталася весільним танцем з Путіним
Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль подала у відставку з посади у раді директорів російської компанії Роснєфть
Про це йдеться у пресрелізі Роснєфті.
Карін Кнайсль написала заяву про відставку з посади члена ради директорів Роснєфті та відмовилася від продовження своїх повноважень на другий термін. Заява набула чинності з 20 травня.
Кнайсль входила до ради директорів Роснєфті з червня 2021 року. Вона займала посаду міністерки закордонних справ Австрії у 2017-2019 роках.
Влітку 2018 року весілля Карін Кнайсль відвідав Володимир Путін, а у світових ЗМІ з'явилися кадри танцю президента РФ з очільницею австрійського МЗС.
Кнайсль стверджувала, що спонтанно запросила на весілля колег по уряду та Путіна, який в той час перебував з візитом в Австрії, а весілля, нібито, планувалося як приватний захід.
- 20 травня колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залишив посаду голови ради директорів російської державної компанії Роснєфть.
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