Ексканцлер Німеччини Шредер пішов з посади у Роснєфті
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залишив посаду голови ради директорів російської державної компанії "Роснєфть"
Про це йдеться у заяві на сайті компанії.
Шредер заявив "про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів компанії". Він керував радою директорів "Роснєфті" з 2007 року.
Також раду директорів з тієї ж причини залишив Маттіас Варніг – керуючий директор компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу "Північний потік - 2".
Як зазначає російська служба ВВС, Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 до 2005 року. У 2017 році його призначили головою ради директорів Роснєфті.
Після цього Шредер зіштовхнувся з критикою в Німеччині. У відповідь на неї екс-канцлер говорив, що "довіряє" президенту Росії Володимиру Путіну, а їхня дружба припускає, що вони "висловлюють один одному свій погляд і можуть критикувати одне одного".
2021 року Шредера переобрали на посаду. Тоді ж до складу ради директорів нафтової компанії увійшла колишня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, на весілля до якої приїжджав Путін.
Крім посади в Роснєфті Шредер також має був головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора російського Північного потоку-2.
- Відзначимо, що 18 травня Федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер висловилася за виключення колишнього канцлера з лав правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) через тісні зв'язки з російським режимом.
- Того ж дня Європарламент закликав ЄС запровадити санкції, за прикладом російських олігархів, проти Шредера ті колишнього міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка з минулого року входить до наглядової ради Роснєфті.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив вимогу щодо санкцій проти Шредера, але парламент позбавив його офісу в Берліні, що оплачується платниками податків.
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