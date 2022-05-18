Залишити посаду у Роснефті або потрапити під санкції. У ЄС поставили ультиматум ексканцлеру ФРН Шредеру

Про це повідомляє WELT, з посиланням на проєкт резолюції Європарламенту.

Після відставки низки західних політиків з посад у російських корпораціях вони "настійно вимагають, щоб інші, як Карін Кнайсль і Герхард Шредер, зробили те ж саме".

Кнайсль — австрійський безпартійний політик і з минулого року входить до наглядової ради російської державної нафтової компанії "Роснефть". Шредер там голова наглядової ради.

Проект є "реальним сигналом з Європи. Колишні канцлери повинні продовжувати думати про благополуччя своєї держави і після того, як залишають посаду", – сказав депутат ЄНП Стефан Бергер.

У разі, якщо Шредер і Кнайсль залишаться на своїх посадах, євродепутати закликають Раду ЄС "розширити список людей, які потрапили під санкції ЄС, включивши в нього членів правління великих російських компаній та політиків, які продовжують отримувати російські кошти".

І Шредер, і Кнайсль поки що не оголосили наміру відмовлятися від посад та пов’язаних з ними винагород.

Після тривалих дебатів депутати від усіх партій погодили проект. Дискусійним було питання про те, яким людям слід попросити звільнитися з посади, а в разі потреби піддати санкції.

Рішення про це можуть ухвалити вже у четвер, 19 травня. Завдяки єдності чотирьох великих фракцій, переважаюча більшість для будь-яких заходів проти Шредера та інших вважається гарантованою. Потім проект мають затвердити представники 27 країн-членів ЄС. Зробити це буде можливість на зустрічі в п’ятницю.

Відзначимо, що сьогодні у Герхарда Шредера не найкращий день. Федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фазер висловилася за виключення колишнього канцлера з лав правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Причини ті ж – зв'язки з російським режимом.

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