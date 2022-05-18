Очільниця МВС Німеччини закликала вигнати з правлячої партії проросійського ексканцлера Шредера
Федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фазер висловилася за виключення колишнього канцлера Герхарда Шредера з лав правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН)
Про це повідомляє Spiegel.
Відповідаючи на запитання, чи зможе Шредер залишитися в партії, незважаючи на його тісні контакти з президентом Росії Владіміром Путіним, Фазер на заході, організованому щотижневою газетою Die Zeit, заявила: "Треба його виключити".
Шредера вже давно критикують за його зв'язки з Росією. На тлі російської загарбницької війни проти України в СДПН проти нього також проводиться внутрішнє партійне розслідування. Однак поки що жодних вимог від керівництва партії щодо виключення не було.
Проте фракції коаліції в бюджетному комітеті хочуть подати заявку на скорочення суми, яка виділяється на утримання колишнього канцлера.
- Шредер піддався жорсткій критиці у Німеччині та за кордоном за відмову розірвати свої тісні зв’язки з Москвою після вторгнення Путіна в Україну.
- Вже після 24 лютого Шредер в заявив, що не шкодує про свою позицію стосовно РФ, попри російську агресію в Україні. При цьому, він не бачить своєї провини в колишніх проросійських настроях Берліна. Також він сказав, що Захід не може дозволити собі ізолювати РФ.
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