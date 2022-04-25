У Німеччині закликали виключити Шредера з партії соціал-демократів
Прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Хендрік Вюст, який є членом опозиційного Християнсько-демократичного союзу, закликав Соціал-демократичну партію Німеччини почати процедуру виключення із її складу колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера
Про це передає Deutsche Welle.
Він зазначив, керівництво партії раніше говорило, що якщо Шредер триматиметься за свої посади, що добре оплачуються, в держкомпаніях президента Росії Володимира Путіна, то більше не зможе залишатися членом партії. Інтерв'ю Шредера свідчить саме про цей намір, вважає голова кабінету.
"У зв'язку з цим СДПН тепер покликана підкріпити свої слова справами", - зауважив Вюст.
Він також просить виробити новий регламент.
"Ми повинні чітко встановити, що забезпечення ексканцлерів, а також колишніх федеральних президентів може бути передбачене тільки в тому випадку - якщо їм не надходять кошти від інших держав", - додав Вюст.
Раніше Шредер в інтерв'ю The New York Times заявив, що не шкодує про свою позицію стосовно РФ, попри російську агресію в Україні. При цьому, він не бачить своєї провини в колишніх проросійських настроях Берліна. Також він сказав, що Захід не може дозволити собі ізолювати РФ.
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