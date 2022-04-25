У Німеччині закликали виключити Шредера з партії соціал-демократів

Про це передає Deutsche Welle.

Він зазначив, керівництво партії раніше говорило, що якщо Шредер триматиметься за свої посади, що добре оплачуються, в держкомпаніях президента Росії Володимира Путіна, то більше не зможе залишатися членом партії. Інтерв'ю Шредера свідчить саме про цей намір, вважає голова кабінету.

"У зв'язку з цим СДПН тепер покликана підкріпити свої слова справами", - зауважив Вюст.

Він також просить виробити новий регламент.



"Ми повинні чітко встановити, що забезпечення ексканцлерів, а також колишніх федеральних президентів може бути передбачене тільки в тому випадку - якщо їм не надходять кошти від інших держав", - додав Вюст.



Раніше Шредер в інтерв'ю The New York Times заявив, що не шкодує про свою позицію стосовно РФ, попри російську агресію в Україні. При цьому, він не бачить своєї провини в колишніх проросійських настроях Берліна. Також він сказав, що Захід не може дозволити собі ізолювати РФ.

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