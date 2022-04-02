Словаччина допомагатиме провайдерам, які планують транслювати українські канали

Про це з посиланням на голову словацького регулятора Марту Даніелову повідомляє Нацрада.



"Рада з питань мовлення та ретрансляції Словацької Республіки започатковує надання допомоги і консультацій усім провайдерам медіапослуг, які можуть і бажають включити українські програми до своїх послуг", - ідеться в заяві.



Крім того, Рада з питань мовлення та ретрансляції Словаччини надіслала інформацію про телеканал RADA TV до кабельних і IPTV/OTT-провайдерів країни.



"Ми знову пропонуємо свою допомогу, якщо вони ухвалять позитивні рішення щодо включення каналу до своєї пропозиції", - наголосила Марта Даніелова.



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