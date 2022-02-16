Словаччина надасть Україні системи розмінування та медичні товари на €1,7 млн
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявив, що країна відправить до України дві системи для розмінування та медичні товари на €1,7 млн на тлі ескалації РФ
Про це повідомляє Deutsche Welle.
"Ми вирішили допомогти сусідові з метою сприяти створенню безпечного середовища для громадян України", - повідомив голова словацького уряду на брифінгу.
Пакет допомоги Києву від Братислави на суму €1,7 млн включатиме системи для розмінування та медичні товари.
- Нагадаємо, 16 лютого США скерували військових на навчання НАТО до Словаччини.
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