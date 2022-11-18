Словаччина передала Україні вже сьому гаубицю Zuzana
Сили оборони отримали від словацьких партнерів ще одну артустановку Zuzana 2 зі 155-мм гарматою
Про це у твітер повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
"Радий підтвердити, що вже сьома Zuzana 2 Howitzer була доставлена Збройним силам України і готова захищати невинні життя", - написав міністр.
Самохідна артилерійська установка Zuzanа є на озброєнні Словацької армії з 1998 року. Це глибока модернізація САУ "Дани" під стандарти НАТО. Відомо, що на озброєнні Словаччини перебуває 16 самохідок Zuzana. Вісім з них країна готова надати Україні.
- Нагадаємо, 2 червня стало відомо, що Україна підписала контракт зі Словаччиною про постачання восьми гаубиць Zuzana 2. В угоді взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков і представники словацького Міноборони.
- Перші чотири гаубиці Zuzana доставили українським військовим в середині серпня.
- На початку жовтня Яро Надь повідомив, що Данія, Норвегія та Німеччина фінансуватимуть виготовлення для України 16 гаубиць Zuzana 2 вартістю €92 млн.
- Ще дві артустановки надійшли 9 жовтня.
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