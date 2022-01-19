Словаччина запроваджує карантинні обмеження, щоб стримати поширення COVID-19

Про це пише Associated Press.



"Словаччина в середу обмежила доступ до того, що уряд вважає найбільш небезпечними заходами, оскільки країна готується до стримування високозаразного варіанту коронавірусу "Омікрон".



У країні прогнозують, що в січні цей варіант коронавірусу може стати домінантним.



Відвідувати весілля, дискотеки, оздоровчі центри та басейни дозволено після отримання бустерного COVID-щеплення або ревакцинації двома дозами. Також потрібно додатково мати ПЛР-тест або сертифікат про одужання.



Бари, ресторані й інші заклади зачинятимуть о 22:00.



Загалом у Словаччині живе 5,5 млн людей, понад 2,6 з яких мають щеплення від коронавірусу, а майже 1,3 млн словаків - ревакциновані. Попри на зростання кількості нових випадків коронавірусу, показник ушпиталень іде на спад. У вівторок, 18 січня, госпіталізували 1,6 тис. інфікованих, що на 2 тис. людей менше, ніж на початку грудня 2021 року.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Словаччина ввела карантин для невакцинованих.

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