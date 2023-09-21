Словаччина заявила про компроміс щодо зерна і що Україна відкличе скаргу в СОТ
Міністерство сільського господарства Словаччини заявило про компроміс з Україною щодо зерна, тож Київ відкличе свою скаргу до Світової організації торгівлі
Про це пише Reuters.
Згідно з повідомленням, міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, що дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини після створення системи.
"(Міністри) домовилися про створення системи торгівлі зерном на основі видачі та контролю ліцензій", - поінформували у міністерстві.
"Поки ця система не запрацює і не буде повністю протестована, заборона на імпорт чотирьох товарів з України залишається в силі", - додали там.
Україна також погодилася зупинити розгляд скарги в СОТ, повідомили у словацькому відомстві.
Міністерство Словаччини не розкрило подробиць того, як працюватиме система ліцензування.
Що відомо про заборону на імпорт зерна та позов України до СОТ
Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.
Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.
21 вересня стало відомо, що Україна запропонувала Словаччині план експорту агропродукції, і Братислава назвала його прийнятним.
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