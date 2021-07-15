Словенія дозволила в'їзд українцям
Словенія дозволила в'їзд громанядам України, які були повністю вакциновані від COVID-19, мають негативний ПЛР чи експрес-тест або довідку про одужання від хвороби
Про це повідомляє Економічна правда.
Згідно з повідомленням, Словенія дозволила в'їзд туристам з України, які були повністю вакциновані, мають негативний ПЛР-тест або довідку про одужанян від COVID-19.
Так, в'їзд для українців у Словенію дозволений за умови надання негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР (за 72 години до перетину кордону) або негативного експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу (не більше як за 48 годин до перетину кордону), або сертифікату про щеплення від COVID-19.
Словенія визнає як затверджені в ЄС вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, так і не затверджені китайські вакцини Covishield, CoronaVac, Sinopharm, а також російський "Спутник V".
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