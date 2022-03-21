Словенія поверне дипломатів у Київ
Уряд Словенії прийняв рішення повернути своїх дипломатів у Київ
Про це повідомив прем'єр-міністр Словенії Янез Янші в Twitter.
У Словенії закликали інші країни ЄС зробити те ж саме.
"Словенія скоро відправить своїх дипломатів назад до Києва. Вони волонтери. Ми працюємо над тим, щоб ЄС зробив те ж саме", - написав Янез Янші.
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