Словенія поверне дипломатів у Київ

Про це повідомив прем'єр-міністр Словенії Янез Янші в Twitter.



У Словенії закликали інші країни ЄС зробити те ж саме.



"Словенія скоро відправить своїх дипломатів назад до Києва. Вони волонтери. Ми працюємо над тим, щоб ЄС зробив те ж саме", - написав Янез Янші.

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