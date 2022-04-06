Сльози в ефірі. Ведуча "Еспресо" розплакалася, розповідаючи про зґвалтування українок окупантами

Мова йшла про зґвалтування українських жінок і дітей російськими військовими. Говорити про звірства окупантів не можливо без емоцій. Так, тема дуже важка. Але вона не повинна замовчуватися лише тому, що нам складно про це говорити. Ми не маємо права мовчати про такі випадки. Про них потрібно кричати так, щоб почув увесь світ.



Тож Ірина Коваль звернулася до глядачів із проханням розповсюджувати випуск програми в усіх країнах, щоб якомога більше людей дізналися хто такий російський солдат і як він вчиняє з мирними українськими жінками та дітьми.







"Якщо ще місяць тому випадки зґвалтувань і страти вважалися винятком, то зараз вже очевидно: це характерна риса російських нелюдів, їхні методи геноциду українського народу. І ніхто з нас не застрахований від ролі наступної жертви. Адекватній людині це складно усвідомити, прийняти. Адже просто не хочеться у це вірити, що в ХХІ столітті можуть траплятися такі звірства. Звірства, яким немає пояснення, немає виправдання, немає вибачення. Але яким, на жаль, є місце. І ми маємо про це говорити. Говорити про кожен випадок. Говорити про те, як допомогти жертвам. Говорити про те, що робити, якщо зґвалтування загрожує особисто вам", - сказала Ірина Коваль.



Як жертві наважитися розказати про злочин, свідкам - наважитися заявити в поліцію, прокуратуру, тероборону чи ЗСУ, а батькам - наважитися поговорити з дітьми про поведінку в ситуації, коли є загроза насильства? Все це обговорювали в ефірі з психологинею, волонтеркою Катериною Галянт.

