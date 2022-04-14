"Слуга Народу" не голосуватиме за законопроєкт про відповідальність чоловіків призовного віку, які виїхали з України та не повернулися під час воєнного стану, - Арахамія
Фракція "Слуга Народу" назвала небезпечною та виступила проти норми про відповідальність чоловіків призовного віку, які виїхали з України й не повернулися під час воєнного стану за встановлені 15 діб
Про це заявив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.
"Фракція політичної партії "Слуга Народу" не буде підтримувати ухвалення законодавчої норми про відповідальність чоловіків призовного віку, які виїхали з України та не повернулися у встановлений законом термін під час воєнного стану. Зокрема, мова йде про законопроект 7265", - наголосив він.
У фракції заявили, що в такому вигляді ця норма є шкідливою й небезпечної для оборони країни зараз і відбудови її в майбутньому.
"України сьогодні, так і для відбудови її у майбутньому. Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою краіну під час війни. Багато з тих, хто залишився, працює за кордоном і пересилає в Україну гроші - в якості допомоги сім’ям чи як пожертвування до фондів оборони країни", - пояснив Давид Арахамія.
За його словами, законопроєкт не допоможе покарати декілька десятків посадовців, чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни. Для цуього шукатимуть інші способи.
"Стосовно решти людей ніяких санкцій не буде і бути не може. Ми зацікавлені у тому, щоб після завершення бойових дій, після нашої перемоги, всі наші громадяни повернулися в Україну, працювали над її відновленням і мали змогу жити звичним життям", - зауважив голова фракції.
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