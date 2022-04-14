"Слуга Народу" не голосуватиме за законопроєкт про відповідальність чоловіків призовного віку, які виїхали з України та не повернулися під час воєнного стану, - Арахамія

Про це заявив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.



"Фракція політичної партії "Слуга Народу" не буде підтримувати ухвалення законодавчої норми про відповідальність чоловіків призовного віку, які виїхали з України та не повернулися у встановлений законом термін під час воєнного стану. Зокрема, мова йде про законопроект 7265", - наголосив він.



У фракції заявили, що в такому вигляді ця норма є шкідливою й небезпечної для оборони країни зараз і відбудови її в майбутньому.







"України сьогодні, так і для відбудови її у майбутньому. Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою краіну під час війни. Багато з тих, хто залишився, працює за кордоном і пересилає в Україну гроші - в якості допомоги сім’ям чи як пожертвування до фондів оборони країни", - пояснив Давид Арахамія.



За його словами, законопроєкт не допоможе покарати декілька десятків посадовців, чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни. Для цуього шукатимуть інші способи.



"Стосовно решти людей ніяких санкцій не буде і бути не може. Ми зацікавлені у тому, щоб після завершення бойових дій, після нашої перемоги, всі наші громадяни повернулися в Україну, працювали над її відновленням і мали змогу жити звичним життям", - зауважив голова фракції.

Раніше Федір Веніславський наголосив, що депутати пропонують доповнити закон про воєнний стан положенням, згідно з яким військовозобов’язані українці мають повернутись в країну протягом 15 діб після набуття чинності цього положення. Зідно з проєктом, якщо військовозобов'язані не повернуться у встановлений термін їм може загрожувати покарання.

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