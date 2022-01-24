"Слуги народу" скликають закрите засідання представників влади для обговорення питань національної безпеки та оборони

Про це повідомила речниця партії "СН" Юлія Палійчук.



"Фракція політичної партії "Слуга Народу" заявила, що ініціює проведення закритої робочої зустрічі з питань національної безпеки та оборони за участю керівництва Верховної Ради, міністра оборони України (Олексія Резнікова, - ред), міністра закордонних справ (Дмитра Кулеби, - ред.) та голів парламентських фракцій і груп", - зазначила вона.



Ця зустріч пройде завтра, 25 січня, о 09:00 год. в кабінеті голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.



Нагадаємо, п'ятий президент Петро Порошенко закликав провести закрите засідання Верховної Ради 25 січня за участю президента Володимира Зеленського через загрозу вторгнення Російської Федерації до України.