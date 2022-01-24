"Слуги народу" скликають закрите засідання представників влади для обговорення питань національної безпеки та оборони
Фракція "Слуга Народу" ініціює проведення робочої зустрічі з питань національної безпеки та оборони. Мають бути присутні: керівництво ВР, міністра оборони, очільник МЗС, голови парламентських фракцій і груп
Про це повідомила речниця партії "СН" Юлія Палійчук.
"Фракція політичної партії "Слуга Народу" заявила, що ініціює проведення закритої робочої зустрічі з питань національної безпеки та оборони за участю керівництва Верховної Ради, міністра оборони України (Олексія Резнікова, - ред), міністра закордонних справ (Дмитра Кулеби, - ред.) та голів парламентських фракцій і груп", - зазначила вона.
Ця зустріч пройде завтра, 25 січня, о 09:00 год. в кабінеті голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.
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