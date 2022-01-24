Порошенко закликав провести закрите засідання Ради 25 січня за участю Зеленського і вищого військового керівництва через загрозу вторгнення РФ

Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради.



"На сьогоднішній день питання безпеки Європейського континенту вирішується в Україні. Слухання по ситуації на україно-російскому кордоні проходить у США, Бундестазі, Британському парламенті та більшості парламентів ЄС", - заявив Порошенко.



Він зазначив, що не підтримує дії посольств, які починають евакуацію родин іноземних дипломатів.



"З початку листопада влада заперечує російську загрозу і не спромоглася навіть детально обговорити цю загрозу", - повідомив лідер ЄС.



Порошенко висловив занепокоєння недофінансуванням армії та закликав Верховну Раду зібратися 25 січня на закрите засідання за участю Зеленського на тлі агресії РФ.



"З початку листопада, коли стало відомо про посилення агресивних приготувань Росії, дійсно сказано багато слів. Але не виділено жодної додаткової копійки на армію. Навіть наприкінці року, коли ділили непередбачені інфляційні доходи, майже все відправили на дороги. Ми вимагаємо завтра провести закрите засідання верховної ради України за участю Зеленського, за участі всього вищого військово-політичного керівництва", - сказав він.

22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.

Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

В МЗС України рішення Держдепу про евакуацію родин дипломатів США назвали передчасним і "проявом надмірної перестороги".

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів із України через загрозу вторгнення РФ.

Голова австрійського МЗС Александер Шалленберг повідомив про можливі плани Австрії вслід за США та Великою Британією евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації через ризик вторгнення РФ.

У свою чергу, Північноатлантичний альянс оголосив про збільшення військової присутності у Східній Європі у зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну.