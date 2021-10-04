"Слуги народу" зібрали близько 190 підписів за відставку Разумкова, - Корнієнко

Про це під час брифінгу заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Еспресо.TV.

"Зібрано 175 підписів на підписному листі. Адже він видається на 175 підписів, то більше підписів ми там не ставили. Є окремий додаток. Він не є формальним. Він не буде зараз розглядатися апаратом при верифікації підписів, але там ще близько 15 підписів. Там загалом близько 190 (підписів - ред.)", - наголосив нардеп.



Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Згодом, у Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що звільнення та призначення нового спікера ВР замість Дмитра Разумкова парламент розгляне не раніше середи, 6 жовтня.

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