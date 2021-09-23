"Слуги" не хочуть заслухати Бурбу про Вагнергейт і не бажають, щоб українці дізнались, що сталося, - Бутусов

Про це Бутусов написав у Facebook.

"Сьогодні засідання слідчої комісії з Вагнергейту перенесено вшосте - на 24 вересня. Комісія ніяк не може виділити час, щоб заслухати ключового свідка справи - колишнього начальника Головного управління розвідки Василя Бурбу. Слуги не хочуть почути його свідчення, не хочуть дізнатися, що сталося. Не хочуть, щоб про це дізналися українські громадяни", - написав Бутусов.



Він вважає, що йдеться про одне з ключових питань національної безпеки - можливу зраду в Офісі президента.

"Цей зрадник міг організувати і замах, і інші злочини. Але розслідування переносять і переносять, "слуги" не поспішають", - написав журналіст.

За словами Бутусова, члени ТСК намагаються не провести прозоре розслідування а, навпаки, сховати інформацію.

Нагадаємо, раніше голова ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України Мар'яна Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.

Також за її словами, парламентська ТСК по "вагнергейту" не буде викликати Зеленського на засідання, бо він особа недоторканна.

Народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко заявив, що під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує Вагнергейт, були озвучені нові факти про оперативні заходи і прозвучали нові прізвища. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb