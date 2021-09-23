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"Слуги" не хочуть заслухати Бурбу про Вагнергейт і не бажають, щоб українці дізнались, що сталося, - Бутусов

23 вересня, 2021 четвер
10:17

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що тимчасова слідча комісія (ТСК) з Вагнергейту була вшосте перенесена, а її учасники не хочуть заслухати ключового свідка справи - ексначальника Головного управління розвідки Василя Бурбу

Про це Бутусов написав у Facebook.

"Сьогодні засідання слідчої комісії з Вагнергейту перенесено вшосте - на 24 вересня. Комісія ніяк не може виділити час, щоб заслухати ключового свідка справи - колишнього начальника Головного управління розвідки Василя Бурбу. Слуги не хочуть почути його свідчення, не хочуть дізнатися, що сталося. Не хочуть, щоб про це дізналися українські громадяни", - написав Бутусов.

Він вважає, що йдеться про одне з ключових питань національної безпеки - можливу зраду в Офісі президента.

"Цей зрадник міг організувати і замах, і інші злочини. Але розслідування переносять і переносять, "слуги" не поспішають", - написав журналіст.

За словами Бутусова, члени ТСК намагаються не провести прозоре розслідування а, навпаки, сховати інформацію.

  • Нагадаємо, раніше голова ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України Мар'яна Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.
  • Також за її словами, парламентська ТСК по "вагнергейту" не буде викликати Зеленського на засідання, бо він особа недоторканна.
  • Народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко заявив, що під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує Вагнергейт, були озвучені нові факти про оперативні заходи і прозвучали нові прізвища.

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розслідування
тимчасова слідча комісія
Вагнергейт
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