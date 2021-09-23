"Слуги" не хочуть заслухати Бурбу про Вагнергейт і не бажають, щоб українці дізнались, що сталося, - Бутусов
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що тимчасова слідча комісія (ТСК) з Вагнергейту була вшосте перенесена, а її учасники не хочуть заслухати ключового свідка справи - ексначальника Головного управління розвідки Василя Бурбу
Про це Бутусов написав у Facebook.
"Сьогодні засідання слідчої комісії з Вагнергейту перенесено вшосте - на 24 вересня. Комісія ніяк не може виділити час, щоб заслухати ключового свідка справи - колишнього начальника Головного управління розвідки Василя Бурбу. Слуги не хочуть почути його свідчення, не хочуть дізнатися, що сталося. Не хочуть, щоб про це дізналися українські громадяни", - написав Бутусов.
Він вважає, що йдеться про одне з ключових питань національної безпеки - можливу зраду в Офісі президента.
"Цей зрадник міг організувати і замах, і інші злочини. Але розслідування переносять і переносять, "слуги" не поспішають", - написав журналіст.
За словами Бутусова, члени ТСК намагаються не провести прозоре розслідування а, навпаки, сховати інформацію.
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