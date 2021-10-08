"Слуги" обговорять кадрові зміни в уряді 18 жовтня, - Арахамія
Депутатська фракція "Слуга народу" планує на своєму засіданні 18 жовтня обговорити питання кадрових змін у Кабінеті міністрів
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"По міністрах ми будемо визначатися 18 жовтня, у нас буде фракція", - цитує агентство слова голови фракції Давида Арахамії.
Разом із тим Арахамія не виключив участь у майбутньому засіданні фракції і президента України Володимира Зеленського.
За його словами, на засіданні також очікується участь і потенційних кандидатів на посади міністрів.
Зазначається, що Арахамія не став уточнювати, про заміну яких саме міністрів йде мова.
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