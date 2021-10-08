"Слуги" обговорять кадрові зміни в уряді 18 жовтня, - Арахамія

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"По міністрах ми будемо визначатися 18 жовтня, у нас буде фракція", - цитує агентство слова голови фракції Давида Арахамії.



Разом із тим Арахамія не виключив участь у майбутньому засіданні фракції і президента України Володимира Зеленського.



За його словами, на засіданні також очікується участь і потенційних кандидатів на посади міністрів.



Зазначається, що Арахамія не став уточнювати, про заміну яких саме міністрів йде мова.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb