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"Слуги" перенесли засідання ТСК з Вагнергейту і затягують розслідування за вказівкою ОПУ, - Бутусов

20 вересня, 2021 понедiлок
14:31
Суспільство Юрій Бутусов

"Слуги народу" перервали засідання ТСК з Вагнергейту під час якого ексголова ГУР Василь Бурба давав свідчення щодо вказівки перенести спецоперацію

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"Слуги народу" перервали засідання слідчої комісії Верховної Ради з Вагнергейту і перенесли засідання в четвертий раз. Ніяких пояснень", - написав він.

Журналіст зазначив, що сьогодні, 20 вересня, ексголова ГУР Василь Бурба давав свідчення слідчій комісії на засіданні, яке почалося о 9:00.

"Однак, як стверджують наші джерела на засіданні комісії, як тільки Бурба почав давати свідчення про те, хто і за яких обставин дав команду перенести спецоперацію, голова комісії Мар'яна Безугла заявила про перерву. А в кінці перерви раптово заявила про перенесення засідання", - наголосив Бутусов.

За його словами, причини перенесення засідання не озвучили.

"Сьогодні засідання не з буде продовжено, хоча до кінця робочого дня в депутатів достатньо часу, щоб дослухати Бурбу повністю. Очевидно, розслідування знову затягують за вказівкою Офісу президента. Засідання продовжать завтра, судячи зі слів голови комісії. Подивимося. Уже вкотре плани раптово змінюються. Минуло 13 місяців, а слідча комісія досі не заслухала всіх учасників спецоперації та учасників наради в кабінеті президента Зеленського", - додав Бутусов.

 

  • Нагадаємо, раніше Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.
  • Також за її словами, парламентська ТСК по "вагнергейту" не буде викликати Зеленського на засідання, бо він особа недоторканна.
  • Народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко заявив, що під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує Вагнергейт, були озвучені нові факти про оперативні заходи і прозвучали нові прізвища.

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скандал
Юрій Бутусов
Слуга народу
ТСК
новини України
ОПУ
Вагнергейт
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