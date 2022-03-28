Служив у "Азові": український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал загинув у бою за Маріуполь
Український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал загинув, боронячи місто Маріуполь від російських окупантів
Про це повідомляє тренер Максима Олег Скирта.
За його інформацією, 25.03.2022 року Максим загинув, здійснюючи оборону міста Маріуполь у складі Окремого загону спеціального призначення "Азов".
"Перший Чемпіон світу з кікбоксингу у нашому клубі, перший Чемпіон світу з кікбоксингу в нашому славетному місті Кременчуці, перший Чемпіон світу з кікбоксингу ІСКА, серед дорослих, у складі Збірної команди України, і просто чесна і порядна людина. Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося", - пише Скирта.
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