Служив у "Азові": український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал загинув у бою за Маріуполь

Про це повідомляє тренер Максима Олег Скирта.



За його інформацією, 25.03.2022 року Максим загинув, здійснюючи оборону міста Маріуполь у складі Окремого загону спеціального призначення "Азов".



"Перший Чемпіон світу з кікбоксингу у нашому клубі, перший Чемпіон світу з кікбоксингу в нашому славетному місті Кременчуці, перший Чемпіон світу з кікбоксингу ІСКА, серед дорослих, у складі Збірної команди України, і просто чесна і порядна людина. Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося", - пише Скирта.



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