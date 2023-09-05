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Смачні салати на святковий стіл. Ділимося рецептами
Салати на святковий стіл - це одне з обов’язкових страв для доброго застілля. Салати можуть бути поживними і легкими. Пропонуємо три базових салатика до святкового столу
Салат Цезар з куркою, класичний рецепт
Інгредієнти:
- листя салату
- пармезану – 100 г
- дві курячих грудки
- білий хліб – 150 г
- три зубчики часнику
- одне куряче яйце
- п’ять помідорів чері
- одна чайна ложка зернистої гірчиці
- оливкова олія – 150 мл
- дві столові ложки білого винного соусу
- дрібка солі
- чорний перець (за смаком)
Покроковий рецепт приготування:
- нарізаємо хліб великими кубиками
- викладаємо на розігріту сковорідку
- скроплюємо оливковою олією
- кидаємо пару зубчиків розчавленого часнику
- смажимо на середньому вогні
- миємо куряче філе
- висушуємо паперовим рушником
- приправляємо сіллю та чорним перцем
- підсмажуємо на розпеченій сковороді до золотистого кольору
- знімаємо з вогню
- злегка надрізаємо впоперек на кілька шматочків
- збиваємо в блендері яйце, зубчик часнику, гірчицю, оливкову олію, оцет, сіль і чорний мелений перець
- миємо та просушуємо листя
- рвемо їх руками
- кладемо в посудину для салату
- на салатні листя викладаємо курку
- поливаємо соусом
- викладаємо сухарики
- викладаємо нарізаний тонкими пластинами пармезан
- доповнюємо салат Цезар помідорами чері.
Салат з квасолі "Пікантний"
Інгредієнти:
- квасоля червона у власному соку - одна банка
- крабові палички – 100 г
- помідори – дві штуки
- майонез
- зелень – одна пучка
- часник (за смаком)
- сіль і перець чорний мелений (за смаком)
- сухарики (за смаком)
Фото: etnosoft
Покроковий рецепт приготування:
- дрібно нарізаємо крабові палички
- з квасолі зливаємо рідину
- нарізаємо невеликими шматочками помідори
- ріжемо зелень
- вичавлюємо часник
- все змішуємо
- солимо
- поперчимо
- заправляємо майонезом
- додаємо сухарики.
Салат з копченою грудкою та грибами
Інгредієнти:
- п’ять варених яєць
- сир - 150 г
- грудка куряча копчена – 200 г
- гриби мариновані – 200 г
- майонез чи сметана
- зелень для прикраси
Фото: cook-today
Покроковий рецепт приготування:
- у відварених на круто яєць відокремлюємо білки від жовтків
- окремо їх натираємо
- дрібно нарізаємо м’ясо і гриби
- натираємо на дрібній тертці сир
- м’ясо заправляємо майонезом
- викладаємо шарами знизу вгору: м’ясо-гриби-майонез-білки-майонез-сир-майонез-жовтки
- прикрашаємо зеленню.
Смачного!
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