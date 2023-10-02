Смачні недорогі салати: ТОП-5 рецептів на кожен день

Рецептів салатів дуже багато, із самими різноманітними складниками і смаковими якостями. Тож, вони можуть бути легкими, або більш насиченими та поживними, включаючи багато корисних інгредієнтів. Ми додали в наш список бюджетні салати зі свіжими, маринованими та вареними продуктами, що підійдуть для приготування на кожний день та до святкового столу.

Салат з помідорів та курячої грудки

Інгредієнти:

твердий сир – 50 г

хліб – 2 шматочки

два помідори

зубчик часнику

одна куряча грудка (середнього розміру)

зелень (петрушка, кріп)

натуральний йогурт - 1 ст. л.

сіль, перець (за смаком)

рослинна олія – 1-2 ст. л.

Покрокове приготування:

Овочі та зелень миємо. Нарізаємо помідори, зелень та сир кубиками.

Дві скибки хлібу підсушуємо на сухій пательні на маленькому вогні 2-4 хвилини. Потім натираємо грінки часником та ріжемо також кубиком.

Курячу грудку миємо, просушуємо паперовими рушниками та ріжемо на шматочки.

В сковорідку наливаємо рослинну олію, добре розігріваємо. Смажимо курячу грудку на середньому вогні, додаємо спеції та сіль і готуємо до готовності.

Всі інгредієнти змішуємо (помідори, сир, зелень, грінки, куряча грудка), заправляємо натуральним йогуртом та солимо. Готово!

Фото: Metro

Бюджетний салат з буряка "Барбі"

Інгредієнти:

буряк - 3 шт. (середнього розміру)

мариновані чи солоні огірки – 300 г

цибуля ріпчаста – 1 шт.

курячі яйця – 3-4 шт.

перець та інші спеції (за смаком)

майонез – 2 ст. л.

рослинна олія – 1-2 ст. л.

зелень (кріп, петрушка) – пучок

Покрокове приготування:

Промийте буряк. Перекладіть його в каструлю та налийте води стільки, щоб буряк був повністю покритий. Після закипання, варити до готовності близько 40-60 хвилин. Після приготування знімаємо шкірку та натираємо на крупній терці.

В іншу каструлю кладемо курячі яйця, додаємо воду та ставимо на вогонь. Після закипання зменшуємо вогонь до мінімального та варимо 8-10 хвилин.

В салатницю кладемо дрібно нарізані огірки та зелень. Додаємо відварені яйця нарізані кубиком та буряк натертий.

Ріжемо дрібно цибулю. Ставимо сковорідку з рослинною олією на вогонь та підсмажуємо цибулю до золотистого кольору на середньому вогні. Додаємо її до салату, заправляємо майонезом та спеціями (солити не потрібно). Готово!

Фото: Pinterest

Простий салат з ковбасою та капустою "Моя леді"

Інгредієнти:

одна білокачанна капуста (маленького розміру)

кукурудза консервована – 1 банка

ковбаса копчена/шинка – 200 г

сухарики пшеничні (будь-який смак) – 1 пачка (100 г)

майонез – 2-3 ст. л.

сіль та перець (за смаком)

Покрокове приготування:

Капусту миємо та нарізаємо соломкою. Перекладаємо в салатницю.

Ковбасу теж нарізаємо соломкою та перекладаємо до капусти.

Відкриваємо банку кукурудзи, зливаємо зайву воду. Додаємо кукурудзу та пачку сухариків до салатниці. Заправляємо майонезом та спеціями. Готово!

Фото: Gospodynka

Салат з двох основних інгредієнтів – кабачка та грецьких горіхів

Інгредієнти:

два кабачка

грецькі горіхи – 4 ст. л.

зелень (кріп, петрушка або кінза) – пучок

два зубчика часнику

оливкова олія – 2 ст. л.

сіль та чорний перець (за смаком)

Покрокове приготування:

Промиваємо та ріжемо кубиком (1х1 см) кабачки.

Ставимо сковорідку на вогонь з оливковою олією. Коли вона добре прогріється, додаємо кабачки та підсмажуємо на сильному вогні 8 хвилин. Викладаємо овочі в салатницю.

На сухій сковороді обсмажуємо горіхи, щоб вони підсушились та стали ароматними. Їх потім треба побрібнити та перекласти до кабачків.

Ріжемо дрібно зелень, вичавлюємо часник через прес та додаємо до салату. Все обережно змішуємо, додаємо сіль та перець. Готово!

Фото: Freepik

Салат "грузинський" з квасолею

Інгредієнти:

квасоля консервована або відварена - 1 банка (500 мл)

м'ясо відварене (свинина, яловичина) – 200 г

перець солодкий (великий) – 1 шт.

цибуля ріпчаста – 1 шт.

петрушка або кінза – 1 пучок

яблучний оцет – 2 ст. л.

оливкова олія – 2 ст. л.

два зубчика часнику

сіль та перець (за смаком)

Покрокове приготування:

Спочатку необхідно відварити м'ясо в підсоленій воді. Час приготування буде залежати від різновиду м'яса, близько 30-70 хвилин.

Очищаємо та ріжемо цибулю соломкою. Перець та кінзу миємо і також ріжемо соломкою. Овочі викладаємо в салатницю.

Відварене м'ясо ріжемо впоперек волокон та перекладаємо до овочів. Додаємо консервовану квасолю (не забудьте спочатку злити зайву воду).

Через прес вичавлюємо часник в салат, солимо, перчимо та заправляємо олією з оцетом. Добре все перемішуємо.

Смачного!