Смачні недорогі салати: ТОП-5 рецептів на кожен день
Салати прості та недорогі – це саме те, що кожна господиня повинна мати у своїй скарбничці рецептів. Адже їх можна подавати окремо чи як супровід до інших страв
Рецептів салатів дуже багато, із самими різноманітними складниками і смаковими якостями. Тож, вони можуть бути легкими, або більш насиченими та поживними, включаючи багато корисних інгредієнтів. Ми додали в наш список бюджетні салати зі свіжими, маринованими та вареними продуктами, що підійдуть для приготування на кожний день та до святкового столу.
Салат з помідорів та курячої грудки
Інгредієнти:
- твердий сир – 50 г
- хліб – 2 шматочки
- два помідори
- зубчик часнику
- одна куряча грудка (середнього розміру)
- зелень (петрушка, кріп)
- натуральний йогурт - 1 ст. л.
- сіль, перець (за смаком)
- рослинна олія – 1-2 ст. л.
Покрокове приготування:
- Овочі та зелень миємо. Нарізаємо помідори, зелень та сир кубиками.
- Дві скибки хлібу підсушуємо на сухій пательні на маленькому вогні 2-4 хвилини. Потім натираємо грінки часником та ріжемо також кубиком.
- Курячу грудку миємо, просушуємо паперовими рушниками та ріжемо на шматочки.
- В сковорідку наливаємо рослинну олію, добре розігріваємо. Смажимо курячу грудку на середньому вогні, додаємо спеції та сіль і готуємо до готовності.
- Всі інгредієнти змішуємо (помідори, сир, зелень, грінки, куряча грудка), заправляємо натуральним йогуртом та солимо. Готово!
Фото: Metro
Бюджетний салат з буряка "Барбі"
Інгредієнти:
- буряк - 3 шт. (середнього розміру)
- мариновані чи солоні огірки – 300 г
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- курячі яйця – 3-4 шт.
- перець та інші спеції (за смаком)
- майонез – 2 ст. л.
- рослинна олія – 1-2 ст. л.
- зелень (кріп, петрушка) – пучок
Покрокове приготування:
- Промийте буряк. Перекладіть його в каструлю та налийте води стільки, щоб буряк був повністю покритий. Після закипання, варити до готовності близько 40-60 хвилин. Після приготування знімаємо шкірку та натираємо на крупній терці.
- В іншу каструлю кладемо курячі яйця, додаємо воду та ставимо на вогонь. Після закипання зменшуємо вогонь до мінімального та варимо 8-10 хвилин.
- В салатницю кладемо дрібно нарізані огірки та зелень. Додаємо відварені яйця нарізані кубиком та буряк натертий.
- Ріжемо дрібно цибулю. Ставимо сковорідку з рослинною олією на вогонь та підсмажуємо цибулю до золотистого кольору на середньому вогні. Додаємо її до салату, заправляємо майонезом та спеціями (солити не потрібно). Готово!
Фото: Pinterest
Простий салат з ковбасою та капустою "Моя леді"
Інгредієнти:
- одна білокачанна капуста (маленького розміру)
- кукурудза консервована – 1 банка
- ковбаса копчена/шинка – 200 г
- сухарики пшеничні (будь-який смак) – 1 пачка (100 г)
- майонез – 2-3 ст. л.
- сіль та перець (за смаком)
Покрокове приготування:
- Капусту миємо та нарізаємо соломкою. Перекладаємо в салатницю.
- Ковбасу теж нарізаємо соломкою та перекладаємо до капусти.
- Відкриваємо банку кукурудзи, зливаємо зайву воду. Додаємо кукурудзу та пачку сухариків до салатниці. Заправляємо майонезом та спеціями. Готово!
Фото: Gospodynka
Салат з двох основних інгредієнтів – кабачка та грецьких горіхів
Інгредієнти:
- два кабачка
- грецькі горіхи – 4 ст. л.
- зелень (кріп, петрушка або кінза) – пучок
- два зубчика часнику
- оливкова олія – 2 ст. л.
- сіль та чорний перець (за смаком)
Покрокове приготування:
- Промиваємо та ріжемо кубиком (1х1 см) кабачки.
- Ставимо сковорідку на вогонь з оливковою олією. Коли вона добре прогріється, додаємо кабачки та підсмажуємо на сильному вогні 8 хвилин. Викладаємо овочі в салатницю.
- На сухій сковороді обсмажуємо горіхи, щоб вони підсушились та стали ароматними. Їх потім треба побрібнити та перекласти до кабачків.
- Ріжемо дрібно зелень, вичавлюємо часник через прес та додаємо до салату. Все обережно змішуємо, додаємо сіль та перець. Готово!
Фото: Freepik
Салат "грузинський" з квасолею
Інгредієнти:
- квасоля консервована або відварена - 1 банка (500 мл)
- м'ясо відварене (свинина, яловичина) – 200 г
- перець солодкий (великий) – 1 шт.
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- петрушка або кінза – 1 пучок
- яблучний оцет – 2 ст. л.
- оливкова олія – 2 ст. л.
- два зубчика часнику
- сіль та перець (за смаком)
Покрокове приготування:
- Спочатку необхідно відварити м'ясо в підсоленій воді. Час приготування буде залежати від різновиду м'яса, близько 30-70 хвилин.
- Очищаємо та ріжемо цибулю соломкою. Перець та кінзу миємо і також ріжемо соломкою. Овочі викладаємо в салатницю.
- Відварене м'ясо ріжемо впоперек волокон та перекладаємо до овочів. Додаємо консервовану квасолю (не забудьте спочатку злити зайву воду).
- Через прес вичавлюємо часник в салат, солимо, перчимо та заправляємо олією з оцетом. Добре все перемішуємо.
Смачного!
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