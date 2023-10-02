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Смачні недорогі салати: ТОП-5 рецептів на кожен день

2 жовтня, 2023 понедiлок
19:29
рецепти Салат

Салати прості та недорогі – це саме те, що кожна господиня повинна мати у своїй скарбничці рецептів. Адже їх можна подавати окремо чи як супровід до інших страв

Рецептів салатів дуже багато, із самими різноманітними складниками і смаковими якостями. Тож, вони можуть бути легкими, або більш насиченими та поживними, включаючи багато корисних інгредієнтів. Ми додали в наш список бюджетні салати зі свіжими, маринованими та вареними продуктами, що підійдуть для приготування на кожний день та до святкового столу.

Салат з помідорів та курячої грудки

Інгредієнти:

  • твердий сир – 50 г
  • хліб – 2 шматочки
  • два помідори
  • зубчик часнику
  • одна куряча грудка (середнього розміру)
  • зелень (петрушка, кріп)
  • натуральний йогурт - 1 ст. л.
  • сіль, перець (за смаком)
  • рослинна олія – 1-2 ст. л.

Покрокове приготування:

  • Овочі та зелень миємо. Нарізаємо помідори, зелень та сир кубиками.
  • Дві скибки хлібу підсушуємо на сухій пательні на маленькому вогні 2-4 хвилини. Потім натираємо грінки часником та ріжемо також кубиком.
  • Курячу грудку миємо, просушуємо паперовими рушниками та ріжемо на шматочки.
  • В сковорідку наливаємо рослинну олію, добре розігріваємо. Смажимо курячу грудку на середньому вогні, додаємо спеції та сіль і готуємо до готовності.
  • Всі інгредієнти змішуємо (помідори, сир, зелень, грінки, куряча грудка), заправляємо натуральним йогуртом та солимо. Готово!

Фото: Metro

Бюджетний салат з буряка "Барбі"

Інгредієнти:

  • буряк - 3 шт. (середнього розміру)
  • мариновані чи солоні огірки – 300 г
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • курячі яйця – 3-4 шт.
  • перець та інші спеції (за смаком)
  • майонез – 2 ст. л.
  • рослинна олія – 1-2 ст. л.
  • зелень (кріп, петрушка) – пучок

Покрокове приготування:

  • Промийте буряк. Перекладіть його в каструлю та налийте води стільки, щоб буряк був повністю покритий. Після закипання, варити до готовності близько 40-60 хвилин. Після приготування знімаємо шкірку та натираємо на крупній терці.
  • В іншу каструлю кладемо курячі яйця, додаємо воду та ставимо на вогонь. Після закипання зменшуємо вогонь до мінімального та варимо 8-10 хвилин.
  • В салатницю кладемо дрібно нарізані огірки та зелень. Додаємо відварені яйця нарізані кубиком та буряк натертий.
  • Ріжемо дрібно цибулю. Ставимо сковорідку з рослинною олією на вогонь та підсмажуємо цибулю до золотистого кольору на середньому вогні. Додаємо її до салату, заправляємо майонезом та спеціями (солити не потрібно). Готово!

Фото: Pinterest

Простий салат з ковбасою та капустою "Моя леді"

Інгредієнти:

  • одна білокачанна капуста (маленького розміру)
  • кукурудза консервована – 1 банка
  • ковбаса копчена/шинка – 200 г
  • сухарики пшеничні (будь-який смак) – 1 пачка (100 г)
  • майонез – 2-3 ст. л.
  • сіль та перець (за смаком)

Покрокове приготування:

  • Капусту миємо та нарізаємо соломкою. Перекладаємо в салатницю.
  • Ковбасу теж нарізаємо соломкою та перекладаємо до капусти.
  • Відкриваємо банку кукурудзи, зливаємо зайву воду. Додаємо кукурудзу та пачку сухариків до салатниці. Заправляємо майонезом та спеціями. Готово!

Фото: Gospodynka

Салат з двох основних інгредієнтів – кабачка та грецьких горіхів

Інгредієнти:

  • два кабачка
  • грецькі горіхи – 4 ст. л.
  • зелень (кріп, петрушка або кінза) – пучок
  • два зубчика часнику
  • оливкова олія – 2 ст. л.
  • сіль та чорний перець (за смаком)

Покрокове приготування:

  • Промиваємо та ріжемо кубиком (1х1 см) кабачки.
  • Ставимо сковорідку на вогонь з оливковою олією. Коли вона добре прогріється, додаємо кабачки та підсмажуємо на сильному вогні 8 хвилин. Викладаємо овочі в салатницю.
  • На сухій сковороді обсмажуємо горіхи, щоб вони підсушились та стали ароматними. Їх потім треба побрібнити та перекласти до кабачків.
  • Ріжемо дрібно зелень, вичавлюємо часник через прес та додаємо до салату. Все обережно змішуємо, додаємо сіль та перець. Готово!

Фото: Freepik

Салат "грузинський" з квасолею

Інгредієнти:

  • квасоля консервована або відварена - 1 банка (500 мл)
  • м'ясо відварене (свинина, яловичина) – 200 г
  • перець солодкий (великий) – 1 шт.
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • петрушка або кінза – 1 пучок
  • яблучний оцет – 2 ст. л.
  • оливкова олія – 2 ст. л.
  • два зубчика часнику
  • сіль та  перець (за смаком)

Покрокове приготування:

  • Спочатку необхідно відварити м'ясо в підсоленій воді. Час приготування буде залежати від різновиду м'яса, близько 30-70 хвилин.   
  • Очищаємо та ріжемо цибулю соломкою. Перець та кінзу миємо і також ріжемо соломкою. Овочі викладаємо в салатницю.
  • Відварене м'ясо ріжемо впоперек волокон та перекладаємо до овочів. Додаємо консервовану квасолю (не забудьте спочатку злити зайву воду).
  • Через прес вичавлюємо часник в салат, солимо, перчимо та заправляємо олією з оцетом. Добре все перемішуємо.

Смачного!

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