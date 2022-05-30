Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на "Еспресо".



"Росія давно запускає фейки, а потім їх спростовує. Для того, щоб зорієнтувати Захід на операції й сказати, що це провокація проти РФ. Це виклик вогню на себе, а далі спростувати. Лавров вже заявив, що це фейк. Що Путін сильний й здоровий та кожен день з'являється на екранах й керує процесом. Зрозуміло, якщо залучені закордонні ЗМІ, з подачі агентури Росії - інформація відповідно і буде розшифрована. Посилка була на спецслужби, наприклад, на МІ-6 - розвідку Великої Британії, на інші спецслужби. Це реалізується для підтримки іміджу Путіна", - сказав Маломуж.

Генерал також додав, що тема здоров’я Путіна так багато з'являється тому, що є спекуляції та інформаційні посилання.

"Є інформаційні посилання та є бажання. А найголовніше - люди очікують такого формату. На сьогодні приховати щось дуже тяжко, навіть в оточенні Путіна в Кремлі.Тому в даній ситуації інформація не підтверджується. Зрозуміло, ми повинні сприймати, як чергову спецоперацію. Є зацікавлені особи, як у Кремлі, так й за межами. Будемо очікувати реальних подій й відповідно наслідків від таких ситуацій, пов’язаних з політичним керівництвом Росії включаючи Путіна", - зауважив Маломуж.