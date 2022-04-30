"Смерть Віри Гирич - це величезний удар для Радіо Свобода", - президент RFE/RL Джеймі Флай
Президент міжнародної медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (RFE/RL) Джеймі Флай висловив глибокий жаль з приводу загибелі у Києві внаслідок російського ракетного обстрілу журналістки і продюсерки Віри Гирич
Про це йдеться в його заяві, отриманій Еспресо.TV.
Ось повний текст сказаного
"Ми спустошені через смерть Віри у Києві.
Звичайно, ми знаємо, що кожен журналіст, який сьогодні працює в Україні, бере на себе великий ризик. Але смерть Віри - це величезний удар для Радіо Свобода. І особливо через те, що вона була просто у себе вдома у Києві. І стала жертвою цієї безглуздої нічної атаки, яка завдала шкоди невинному цивільному населенню.
Читайте також: Ця війна - каскад особистих втрат і трагедій, - Портников про загибель журналістки Віри Гирич
Ми неймовірно співчуваємо її родині, ми у жалобі. Вона грала дуже важливу роль у роботі Радіо Свобода, вона організовувала наше виробництво, допомагала колегам.
Ми завжди пам’ятатимемо її відданість нашій місії поширювати правду понад усе. І повідомляти факти, особливо у такі часи, як зараз, коли стільки фактів намагаються поставити під сумнів у цій безглуздій війні".
Довідка
Віра Гирич народилася 1967 року.
Працювала на українському телебаченні, зокрема, на "Еспресо".
2018 року перейшла на Радіо Свобода.
У неї залишилися батьки та дорослий син.
Обстріл середмістя Києва стався 28 квітня, безпосередня під час відвідин української столиці генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттерешем.
Тоді 1 людина загинула, 10 постраждало (4 них госпіталізували).
Ранком наступного дня, 29 квітня, під уламками багатоповерхового житлового будинку в Шенченківському районі було виявлено тіло загиблої журналістки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе