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Головна війна з Росією "Смерть Віри Гирич - це величезний удар для Радіо Свобода", - президент RFE/RL Джеймі Флай

"Смерть Віри Гирич - це величезний удар для Радіо Свобода", - президент RFE/RL Джеймі Флай

30 квітня, 2022 субота
12:40
війна з Росією ракетний обстріл Києва

Президент міжнародної медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (RFE/RL) Джеймі Флай висловив глибокий жаль з приводу загибелі у Києві внаслідок російського ракетного обстрілу журналістки і продюсерки Віри Гирич

Про це йдеться в його заяві, отриманій Еспресо.TV.

Ось повний текст сказаного

"Ми спустошені через смерть Віри у Києві.

Звичайно, ми знаємо, що кожен журналіст, який сьогодні працює в Україні, бере на себе великий ризик. Але смерть Віри - це величезний удар для Радіо Свобода. І особливо через те, що вона була просто у себе вдома у Києві. І стала жертвою цієї безглуздої нічної атаки, яка завдала шкоди невинному цивільному населенню.

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Ми неймовірно співчуваємо її родині, ми у жалобі. Вона грала дуже важливу роль у роботі Радіо Свобода, вона організовувала наше виробництво, допомагала колегам.

Ми завжди пам’ятатимемо її відданість нашій місії поширювати правду понад усе. І повідомляти факти, особливо у такі часи, як зараз, коли стільки фактів намагаються поставити під сумнів у цій безглуздій війні".

Довідка

Віра Гирич народилася 1967 року.

Працювала на українському телебаченні, зокрема, на "Еспресо".

2018 року перейшла на Радіо Свобода.

У неї залишилися батьки та дорослий син.

Обстріл середмістя Києва стався 28 квітня, безпосередня під час відвідин української столиці генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттерешем.

Тоді 1 людина загинула, 10 постраждало (4 них госпіталізували).

Ранком наступного дня, 29 квітня, під уламками багатоповерхового житлового будинку в Шенченківському районі було виявлено тіло загиблої журналістки.


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Київ
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