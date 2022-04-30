"Смерть Віри Гирич - це величезний удар для Радіо Свобода", - президент RFE/RL Джеймі Флай

Про це йдеться в його заяві, отриманій Еспресо.TV.



Ось повний текст сказаного



"Ми спустошені через смерть Віри у Києві.



Звичайно, ми знаємо, що кожен журналіст, який сьогодні працює в Україні, бере на себе великий ризик. Але смерть Віри - це величезний удар для Радіо Свобода. І особливо через те, що вона була просто у себе вдома у Києві. І стала жертвою цієї безглуздої нічної атаки, яка завдала шкоди невинному цивільному населенню.



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Ми неймовірно співчуваємо її родині, ми у жалобі. Вона грала дуже важливу роль у роботі Радіо Свобода, вона організовувала наше виробництво, допомагала колегам.



Ми завжди пам’ятатимемо її відданість нашій місії поширювати правду понад усе. І повідомляти факти, особливо у такі часи, як зараз, коли стільки фактів намагаються поставити під сумнів у цій безглуздій війні".



Довідка

Віра Гирич народилася 1967 року.



Працювала на українському телебаченні, зокрема, на "Еспресо".



2018 року перейшла на Радіо Свобода.



У неї залишилися батьки та дорослий син.



Обстріл середмістя Києва стався 28 квітня, безпосередня під час відвідин української столиці генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттерешем.



Тоді 1 людина загинула, 10 постраждало (4 них госпіталізували).



Ранком наступного дня, 29 квітня, під уламками багатоповерхового житлового будинку в Шенченківському районі було виявлено тіло загиблої журналістки.





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