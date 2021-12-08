Смертельна ДТП на Чернігівщині: поліція затримала водія вантажівки, ЗМІ оприлюднили список загиблих

Про це повідомили в поліції Чернігівської області.



За попередньою інформацією, пасажирський автобус сполученням "Борзна-Чернігів" рухався в напрямку обласного центру. Назустріч йому їхала вантажівка, за кермом якої перебував 44-річний мешканець Чернігівської області. На ділянці маршруту між селами Снов’янка та Киселівка він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з автобусом.



Унаслідок ДТП 11 людей загинули на місці (зокрема водій автобуса), одна особа померла в кареті "швидкої допомоги" та ще одна - в лікарні. Крім того, сімох людей госпіталізували.



Водія вантажівки також ушпиталили. Після надання чоловікові медичної допомоги його затримали й помістили до спецпалати під охорону поліції. Йому планують повідомити про підозру за ч. 3. ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей).



Слідство збирає матеріали про подію, опитує свідків і проводить необхідні експертизи.



Правоохоронці просять очевидців аварія зателефонувати за номерами 073-200-12-31, 096-273-21-22, або 102.



Місцеве видання ЧЕline оприлюднило список загиблих і тяжко травмованих у ДТП.







Директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, начальник оперативного штабу по роботі з постраждалими та їхніми родичами Сергій Болдирєв повідомив, що органи місцевого самоврядування допоможуть родичам поховати загиблих у ДТП, передає Укрінформ.



"Питаннями організації похорон і надання матеріальної допомоги постраждалим родинам займатимуться органи місцевого самоврядування. З місць уже дзвонили, цікавилися, і сьогодні ми будемо все це організовувати", - зазначив він.



Болдирєв розповів, що постраждалі в аварії та їхні родичі згодом зможуть отримати страхові виплати. Адже перевізник працює легально і страхує не тільки транспорт, а й пасажирів. Проте родичам загиблих гроші нарахують не раніше, ніж через пів року, коли ті зможуть вступити у спадок.



Нагадаємо, 7 грудня на Чернігівщині внаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобуса й вантажівки загинуло 13 людей, ще сім отримали травми.

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