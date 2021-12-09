Смертельна ДТП на Чернігівщині: уряд створив комісію з технічного розслідування аварії

Про це він заявив на засіданні Кабміну.



"Сьогодні ж (9 грудня - ред.) уряд ухвалить рішення про утворення комісії з технічного розслідування ДТП", - сказав він.



За його словами, комісію створили з метою недопущення таких ситуацій у майбутньому.



Урядову комісію з технічного розслідування ДТП, що сталася 7 грудня в Чернігівській області, очолив Мустафа Найєм.



Шмигаль додав, що звіт про розслідування причин аварії на Чернігівщини має бути поданий до Кабміну до 31 січня 2022 року. Після цього уряд ухвалюватиме рішення щодо підвищення безпеки на дорогах і використання маршрутного траспорту.

Нагадаємо, 7 грудня на Чернігівщині внаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобуса й вантажівки загинуло 13 людей, ще сім отримали травми.

8 грудня водію вантажівки вручили підозру, ЗМІ оприлюднили список загиблих.

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