Смертельна ДТП на Харківщині: прокуратура розповіла деталі

Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.



Він уточнив, що ДТП сталася близько 17:30 25 листопада.



"За попередньою інформацією з камер відеоспостереження та показань свідків, водій вантажівки МАН проїхав на червоний знак світлофора та зіткнувся на перехресті з автомобілем Chevrolet, після чого частина причепа відлетіла на інший вантажний автомобіль, а сама вантажівка МАН перекинулася на лівий бік на авто таксі з трьома особами всередині", - зазначив Чубенко.



Слідство встановило, що водій фури МАН був за кермом у стані алкогольного сп'яніння.



У таксі перебували 49-річний водій, трирічна дитина та її 49-річна бабуся - вони загинули на місці. Також п'ятеро осіб дістали травм. Їх у стабільному стані госпіталізували.



За інформацією прокуратури, фура МАН транспортувала відходи соняшника. Назустріч їхав водій Suzuki, який врізався вже в перекинуті відходи соняшника на дорозі.



Чубенко повідомив, що водія МАН затримали, він має тілесні ушкодження, але його життю нічого не загрожує.



Чоловіку повідомлять про підозру.



Прокуратура буде просити водію тримання під вартою", - повідомив Чубенко.



Якщо провину водія фури доведуть, йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, 25 листопада на в'їзді до Харкова сталася смертельна ДТП - зіткнулися три легковики та дві вантажівки, одна з яких розчавила автомобіль таксі.

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