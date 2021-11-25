Під Харковом зіткнулися 5 автомобілів: вантажівка розчавила машину таксі, є загиблі
У четвер, 25 листопада, на в'їзді до Харкова сталася смертельна ДТП - зіштовхнулися три легковики та дві вантажівки, одна з яких розчавила автомобіль таксі
Про це повідомляє Нацполіція у Харківській області.
"Попередньо встановлено, що зіштовхнулися три легковика та дві вантажівки, одна з яких розчавила автомобіль таксі. Є загиблі. Їх кількість встановлюється", - розповіли у поліції.
Інформація про ДТП надійшла правоохоронцям о 18:25.
Обставини інциденту на місці з’ясовують співробітники слідчо-оперативної групи та рятувальники.
Водночас Telegram-канал "Х**вый Харьков" повідомляє, що ДТП сталася на кільцевій дорозі в районі в'їзду в 602-ий мікрорайон Харкова. За попередніми даними, одна з вантажівок їхала на червоне світло.
Telegram-канал також зазначає, що в автомобілі таксі перебували троє людей: водій та два пасажири - бабуся і маленька дитина.
- Нагадаємо, ввечері 26 жовтня 2021 року в Харкові авто Infiniti на швидкості влетіло в легковик Chevrolet на перехресті: загинув водій Chevrolet, троє пасажирів Infiniti зазнали травм.
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