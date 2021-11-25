Під Харковом зіткнулися 5 автомобілів: вантажівка розчавила машину таксі, є загиблі

Про це повідомляє Нацполіція у Харківській області.

"Попередньо встановлено, що зіштовхнулися три легковика та дві вантажівки, одна з яких розчавила автомобіль таксі. Є загиблі. Їх кількість встановлюється", - розповіли у поліції.

Інформація про ДТП надійшла правоохоронцям о 18:25.

Обставини інциденту на місці з’ясовують співробітники слідчо-оперативної групи та рятувальники.





Нагадаємо, ввечері 26 жовтня 2021 року в Харкові авто Infiniti на швидкості влетіло в легковик Chevrolet на перехресті: загинув водій Chevrolet, троє пасажирів Infiniti зазнали травм.

За кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Харківський. Згодом він визнав свою провину у смертельній ДТП.

Після першої аварії на тому ж місці легковик збив поліцейського.

У четвер, 11 листопада, у Харкові автомобіль Toyota збив двох неповнолітніх на пішохідному переході: діти зазнали травм.