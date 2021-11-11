У Харкові Toyota збила двох дітей на пішохідному переході. Вони травмовані
У четвер, 11 листопада, у Харкові автомобіль Toyota збив двох неповнолітніх на пішохідному переході, діти отримали травми
Про це повідомляє Національна поліція у Харківській області.
"Інформація про те, що автомобіль "Toyota" збив двох неповнолітніх на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської, надійшла до поліції 11 листопада о 15:14", - повідомили у пресслужбі поліції.
За попередніми даними, травмувалися двоє підлітків: тринадцятирічний хлопець і дівчина.
На місці події працює поліція.
Очільник МВС Денис Монастирський повідомив, що поліція затримала водія і він проходить тест на наркотики. Раніше його притягали до кримінальної відповідальності.
"Поліцейські підозрюють, що порушник знаходився під дією психотропних або наркотичних речовин. Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду", - написав Монастирський.
Постраждалих у ДТП дітей госпіталізували.
Через обмеженння Facebook відео інциденту можна передивитися лише на сторінці голови МВС.
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