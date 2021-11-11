ДТП із дітьми на пішохідному переході в Харкові: після першої аварії на тому ж місці легковик збив поліцейського
У четвер, 11 листопада, легковик Mazda наїхав на патрульного поліцейського, який охороняв місце ДТП на проспекті Науки, де автомобіль Toyota збив двох підлітків на пішохідному переході
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Харківської області.
"Екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль "Mazda" за порушення Правил дорожнього руху. Під час спілкування з поліцейськими 35-річна водійка легковика вирішила поїхати з місця, під час чого здійснила наїзд на інспектора патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок ДТП травмувалися двоє: патрульний та водійка.
Із травмами їх доставили в лікарню.
Подія сталася близько 17:00. Обставини ДТП з’ясовуються.
- Нагадаємо, у четвер, 11 листопада, у Харкові автомобіль Toyota збив двох неповнолітніх на пішохідному переході, діти отримали травми.
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