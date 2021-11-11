ДТП із дітьми на пішохідному переході в Харкові: після першої аварії на тому ж місці легковик збив поліцейського

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Харківської області.

"Екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль "Mazda" за порушення Правил дорожнього руху. Під час спілкування з поліцейськими 35-річна водійка легковика вирішила поїхати з місця, під час чого здійснила наїзд на інспектора патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП травмувалися двоє: патрульний та водійка.

Із травмами їх доставили в лікарню.

Подія сталася близько 17:00. Обставини ДТП з’ясовуються.