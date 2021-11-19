Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti визнав провину

Про це повідомляє юридична компанія Міллер.

"Сьогодні під час допиту у слідчого 16-річний підозрюваний Микола Харківський визнав свою вину у вчиненні злочину. Крім того, в справі вже є підтвердження, що за кермом автомобіля був саме Микола Харківський", - йдеться в повідомленні.

Як пише Суспільне, захисниця підозрюваного Інна Данилова також підтвердила, що хлопець усе згадав та визнав свою провину.

"На той момент це справді було так - він не пам'ятав. Але минув час, його підлікували, привели до тями. Зрозумійте правильно, він переніс шок, стрес, які були після ДТП. Не щодня таке трапляється. І вже логічно, обґрунтовано вдалося надати покази", - каже Данилова.

Захисники підтвердили, що сліди крові та клітин, які виявили на подушках безпеки водія з керма та водійського сидіння, збігаються з біологічними зразками Харківського. Те, що він був за кермом, підтвердили і двоє постраждалих, які перебували в салоні Infiniti.



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