Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti визнав провину
16-річний водій Infiniti Микола Харківський визнав свою провину у смертельній ДТП у Харкові
Про це повідомляє юридична компанія Міллер.
"Сьогодні під час допиту у слідчого 16-річний підозрюваний Микола Харківський визнав свою вину у вчиненні злочину. Крім того, в справі вже є підтвердження, що за кермом автомобіля був саме Микола Харківський", - йдеться в повідомленні.
Як пише Суспільне, захисниця підозрюваного Інна Данилова також підтвердила, що хлопець усе згадав та визнав свою провину.
"На той момент це справді було так - він не пам'ятав. Але минув час, його підлікували, привели до тями. Зрозумійте правильно, він переніс шок, стрес, які були після ДТП. Не щодня таке трапляється. І вже логічно, обґрунтовано вдалося надати покази", - каже Данилова.
Захисники підтвердили, що сліди крові та клітин, які виявили на подушках безпеки водія з керма та водійського сидіння, збігаються з біологічними зразками Харківського. Те, що він був за кермом, підтвердили і двоє постраждалих, які перебували в салоні Infiniti.
- Нагадаємо, ввечері 26 жовтня у Харкові авто Infiniti на шаленій швидкості влетіло в легковик Chevrolet на перехресті: загинув водій Chevrolet, троє пасажирів Infiniti зазнали травм.
- Суд заарештував без права внесення застави 16-річного водія Infiniti Миколу Харківського, який спричинив смертельну ДТП.
- Микола Харківський відмовився здавати кров на аналіз.
- Суд ухвалив примусово відібрати у підлітка кров для проведення аналізів.
- 16-річний підозрюваний відмовився здати кров на аналіз попри ухвалу суду.
- Пізніше адвокати потерпілої сторони знайшли ще п’ятьох очевидців.
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