На в'їзді до Києва сталася смертельна ДТП, водія вирізали з автомобіля

Про це повідомляють Вартові Еспресо.



За попередніми даними, літньому чоловікові за кермом Daewoo Nexia стало зле, через що некерована автівка злетіла з дороги і врізалася в опору білборда.



72-річний керманич Daewoo загинув на місці події.



Рятувальникам, які прибули на виклик, довелося вирізати тіло чоловіка з автомобіля.



На місці події працюють поліцейські та слідчо-оперативна група.









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