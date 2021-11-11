На в'їзді до Києва сталася смертельна ДТП, водія вирізали з автомобіля
У четвер, 11 листопада, на Брест-Литовському шосе при в'їзді до Києва сталася смертельна ДТП
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
За попередніми даними, літньому чоловікові за кермом Daewoo Nexia стало зле, через що некерована автівка злетіла з дороги і врізалася в опору білборда.
72-річний керманич Daewoo загинув на місці події.
Рятувальникам, які прибули на виклик, довелося вирізати тіло чоловіка з автомобіля.
На місці події працюють поліцейські та слідчо-оперативна група.
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