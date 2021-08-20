Смертельна ДТП на Запоріжжі: поліція повідомила про п'ятьох загиблих

Про це повідомила пресслужба обласної поліції.



Встановлено, що приблизно о 4:30 на автодорозі "Харків-Сімферополь" водій автомобіля Opel виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Mercedes-190.



Внаслідок цього відбулося перекидання другої іномарки до кювету, де вона загорілась.



В результаті ДТП водій та чотири пасажири Mercedes-190 загинули на місці. Серед них троє дітей.

Водій Opel та його пасажирка у лікарні.

Відкрито справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)

Раніше стало відомо, що у Запорізькій області сталась смертельна ДТП