Смертельна ДТП на Запоріжжі: поліція повідомила про п'ятьох загиблих
За даними поліції, у ДТП в Запорізькій області загинуло 5 осіб, серед них - три дитини
Про це повідомила пресслужба обласної поліції.
Встановлено, що приблизно о 4:30 на автодорозі "Харків-Сімферополь" водій автомобіля Opel виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Mercedes-190.
Внаслідок цього відбулося перекидання другої іномарки до кювету, де вона загорілась.
В результаті ДТП водій та чотири пасажири Mercedes-190 загинули на місці. Серед них троє дітей.
Водій Opel та його пасажирка у лікарні.
Відкрито справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)
- Раніше стало відомо, що у Запорізькій області сталась смертельна ДТП
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