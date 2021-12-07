Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія визнали осудним
У справі смертельної ДТП, яка сталась у Харкові 26 жовтня, експертиза визнала осудним 16-річного водія Миколу Харківського
Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає РБК-Україна.
"Результатом психіатричної експертизи встановлено, що 16-річний підозрюваний у ДТП на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської, що сталося 26 жовтня 2021 року, є осудним", - сказав Чубенко.
Відповідно, на момент ДТП та зараз 16-річний фігурант справи не має розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки.
Речник пояснив, що це означає, що Микола Харківський повністю усвідомлює свої дії і може ними керувати. Відтак, його можна притягнути до кримінальної відповідальності.
- Нагадаємо, ввечері 26 жовтня у Харкові авто Infiniti на швидкості влетіло в легковик Chevrolet на перехресті: загинув водій Chevrolet, троє пасажирів Infiniti зазнали травм.
- Суд заарештував без права внесення застави 16-річного водія Infiniti Миколу Харківського, який спричинив смертельну ДТП.
- Микола Харківський відмовився здавати кров на аналіз. Суд ухвалив примусово відібрати у підлітка кров для проведення аналізів.
- 16-річний підозрюваний відмовився здати кров на аналіз попри ухвалу суду.
- У листопаді адвокати потерпілої сторони заявили, що знайшли ще п'ятьох очевидців у справі.
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