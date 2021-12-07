Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія визнали осудним

Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає РБК-Україна.

"Результатом психіатричної експертизи встановлено, що 16-річний підозрюваний у ДТП на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської, що сталося 26 жовтня 2021 року, є осудним", - сказав Чубенко.

Відповідно, на момент ДТП та зараз 16-річний фігурант справи не має розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки.



Речник пояснив, що це означає, що Микола Харківський повністю усвідомлює свої дії і може ними керувати. Відтак, його можна притягнути до кримінальної відповідальності.